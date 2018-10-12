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Habib Nurmagomedov: Umarım boğazınıza yapışmaz!

Karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında İrlandalı Conor McGregor'u yenerek şampiyonluğunu koruyan Habib Nurmagomedov, maç bitiminde aleyhinde slogan atılması nedeniyle ringin dışına zıplayarak, arbede çıkmasına neden olmuştu. olaylı müsabakadan sonra resmi Instagram hesabından UFC'ye sitem dolu açıklamalar yaptı. Nurmagomedov, gerekirse sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebileceğini söyledi.

12.10.2018 - 08:23 | Güncelleme: HABERTURK.COM

UFC şampiyonu Habib Nurmagomedov olaylı maçın ardından, "Neden otobüsümüze saldırıp arkadaşlarımızı yaralayan kişileri cezalandırmıyorsunuz, neredeyse bizi öldüreceklerdi, neden kimse onların benim dinimi, ırkımı ve ailemi aşağılamasına bir şey demiyor?

Her iki taraf da kavgaya karışmışken neden sadece benim takımım cezalandırılıyor? Eğer bu olayları benim başlattığımı söylerseniz ben de aslında onların başlattığı şeyi kendim bitirdim derim.

Eğer ille de birini cezalandıracaksanız beni cezalandırın, arkadaşım Zubaira Tukhugov’un bu olanlarla ilgisi yok. Eğer arkadaşımın bu durumuna sesiz kalacağımı sanıyorsanız yanılıyorsunuz.

Sadece Conor'a vurdu diye Zubaira'nın dövüşünü iptal ettiniz, fakat bir noktayı kaçırıyorsunuz eğer videoyu incelerseniz önce Conor McGregor'un başka bir takım arkadaşıma vurduğunu görürsünüz.

Şunu bilmenizi isterim ki eğer arkadaşımı bu oyunun dışına itmeye kalkarsanız yalnız onu değil beni de kaybedersiniz. Biz Ruslar kardeşlerimizi asla yarı yolda bırakmayız ve sonuna kadar bu uğurda gideriz. Yine de Tukhugov'u kovarsanız benim kontratımı da bozmayı unutmayın çünkü siz yapmazsanız kontratımı tek taraflı olarak kendim feshederim.

Son bir şey daha, bana henüz vermediğiniz param da sizde kalabilir, bu parayı vermekle ilgili bayağı meşgul görünüyorsunuz, umarım boğazınıza yapışmaz. Biz burada onurumuzu koruyoruz ve bu bizim için her şeyden daha önemli. Bu uğurda sonuna kadar gideceğiz." dedi.

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