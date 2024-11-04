Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişin ardından hac kura sonuçları açıklandı. 2025 yılında hac ibadetini yerine getirecek adaylar kura ile belirlendi. Hac kurasında ismi çıkan ve kesin kayıt hakkı elde eden hacı adayları için 2025 yılı hac kesin kayıtları bugün itibarıyla başladı. Kayıt işlemleri, e-Devlet üzerinden yapılacak olup son tarih 15 Kasım olarak belirlendi. Peki, Hac kesin kayıtları nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2025 Hac kayıt ekranı ve ücreti hakkında detaylar…