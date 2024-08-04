2025 HAC ÖN KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Daha önce herhangi bir kaydı bulunmayan ve 2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa müracaat etmek isteyen vatandaşlar, ön kayıtlarını 5 Ağustos-16 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yine sadece e-Devlet üzerinden alınacak.