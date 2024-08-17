Hacıbektaş'ta 'delikli taş'tan geçmek isteyenler sıraya giriyor

Salih Başer de etkinliklere katılmak için Kahramanmaraş'tan ailesiyle ilçeye geldiğini anlatarak, "Hacıbektaş'ta her yıl ağustos ayındaki etkinliklere katılıyorum. Her yıl geliyorum ama delikli taşı ziyaret etmemiştim. Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Taptuk Emre bir arada Türk-İslam davasına büyük hizmetler etmiş insanlardır. Osmanlı döneminden beri İslamiyet'i insanlığa yayan kişilerdir. Burada ziyaretlerde buluyoruz" diye konuştu.