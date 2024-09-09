Hacılar'a 2 kilometrelik yeni hat açıklaması

Kayseri'nin Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen taşkın kanal projesinde birinci etabın tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu.

Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, Çifte Kuyular Bölgesi'ne kadar gelen projenin ilk etabının bu sene içinde tamamlanacağını belirtti.

Ankara'daki temasları sonucunda kanal projesinin ikinci etabı için gerekli hazırlıkların yapıldığını ve ihale aşamasına gelindiğini kaydeden Başkan Özdoğan, "Bölge müdürümüzle görüştüm ve çalışmaların bu kış öncesinde ihale sürecine gireceğini vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum. Gelecek yıl, Aksu Bölgesi'nde 2 kilometrelik yeni bir hattın daha devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.