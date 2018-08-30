Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, golcü oyuncu Burak Yılmaz'dan rahatsız olmadıklarını belirterek, oyuncularını satma gibi bir arayışın içinde olmadıklarını söyledi.



Hayrettin Hacısalihoğlu, transfer gündeminden düşmeyen golcü oyuncu Burak Yılmaz'ın, nereye gideceğinin konuşulduğunu ama nerede kalacağının konuşulmadığını belirterek, "Burak'ı verecek olan Trabzonspor, gidecek olan oyuncu. Böyle bir faaliyet yok ama kime gideceği, kimin alacağı konuşuluyor. Bu bir defa etik değil. Trabzonspor ve oyuncunun menfaatleri bir noktada çakışırsa o noktada oturulur konuşulur. Ama ne bu anlamda gelmiş ciddi bir teklif var ne oyuncunun böyle bir talebi var ne de Trabzonspor’un verme arayışı var. Olmaz demiyorum ama olur da demiyorum. Profesyonel futbolda, bugünkü endüstriyel futbola dönüştüğümüz ortamda her kulüp her zaman oyuncularını verebilir, yeni oyuncu katabilir. Burak da onlardan bir tanesi. Biz Burak’dan rahatsız değiliz. O da bu kulüpten zannederim rahatsız değildir" ifadelerini kullandı.



GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ