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Konya'da lisede öğrencilere tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan hademenin görevli olduğu lise müdürü hakkında soruşturma izni verildi.

Zafer Samancı'nın haberine göre olay, geçen yıl ekim ayında Konya'nın merkez Meram ilçesine bağlı Hacı Şaban Mahallesi'ndeki lisede meydana geldi. İddialara göre, okulda hademe olarak görev yapan işitme ve konuşma engelli Mehmet E. tarafından tacize uğradıklarını ileri süren 3 kız öğrenci, durumu önce okul yönetimine, ardından ailelerine anlattı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Ailelerin şikayeti üzerine polis, Mehmet E.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Bunun üzerine aileleriyle birlikte okul bahçesinde eylem yapan öğrenciler, Mehmet E.'nin kendileri dışında birçok kız öğrenciyi taciz ettiğini ama korktukları için durumu sakladıklarını savundu.

OLAYIN KAPANMASI İÇİN ÇABA HARCADI İDDİASI

Tacize uğradığı iddia edilen lise öğrencisi kızlar, polise verdikleri ifadelerinde Mehmet E.'nin kendilerine spor salonunda beden eğitimi dersi sırasında cinsel içerikli videolar izlettiğini öne sürdü. Okul müdürü Nejdet A.'nın da olayın kapanması için çaba harcadığı ve bu konuda girişimlerde bulunarak öğrencilerin şikâyetçi olmamaları konusunda telkinlerde bulunduğu iddia edildi.

OKUL MÜDÜRÜNE SORUŞTURMA İZNİ

İddialar üzerine Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, olayı soruşturması için 2 müfettiş görevlendirdi. Taraflarla görüşen müfettişler, konuyla ilgili rapor hazırladı. Rapora göre görevini yerine getirmeyen okul müdürü Necdet A. hakkında soruşturma izni verildi. Raporda, "Okul müdürü Necdet A.'nın, mağdurların şikâyetlerini ilgili kurumlara iletmediği, okul müdürü olarak yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediği iddialarına ilişkin yargılanmasını gerektirecek yeterli delil, bilgi ve belge bulunduğu anlaşıldığından soruşturma izni verilmiştir" denildi.

REHBER ÖĞRETMEN HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEDİ

Rehber öğretmen Osman C. hakkında ise yargılanmasını gerektirecek yeterli delil, bilgi ve belge bulunmadığı belirtilerek, soruşturma izni verilmedi.