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Hadi ipucu 12.30 cevabı belli oldu. 21 Şubat Hadi cevabı Instagram hesabından, "Süper kahraman filmlerini sever misiniz hadiciler? Bugünkü ipucumuz evrenin mistik koruyucusu Doctor Strange'den geliyor. Peki bu karakteri sinemada hangi oyuncu canlandırmıştır biliyor muyuz?" şeklinde geldi. Hadi bugün ipucu yarışmasında 10.000 TL değerindeki büyük para ödülü dağıtacak. İşte, 21 Şubat hadi ipucu cevabı...
HADİ İPUCU SORUSU 21 ŞUBAT
Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:
Hadi İpucu bu akşam saat 12.30'da
Ödül ise; 10.000 TL
HADİ İPUCU 21 ŞUBAT CEVABI: BENEDICT CUMBERBATCH
Benedict Timothy Carlton Cumberbatch CBE, 19 Temmuz 1976 Londra doğumlu İngiliz dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu. Cumberbatch Manchester Üniversitesi'nden mezun oldu ve eğitimine Londra Müzik ve Dramatik Sanatlar Akademisinde devam ederek, Klasik Oyunculukta Yüksek Lisans kazandı.
Cumberbatch 2004 yılında Hawking adlı televizyon filminde Stephen Hawking'i oynadı. 2010 yılından beri Sherlock dizisinde Sherlock Holmes'i oynamaktadır. Sinemada, 2006'da Amazing Grace filminde, Genç William Pitt, 2013'te Bilinmeze Doğru: Star Trek filminde Khan, 12 Yıllık Esaret filmimde, William Prens Ford, Wikileaks: Beşinci Kuvvet filminde, Julian Assange ve Enigma filminde, Alan Turing rolleriyle başrol oynadı. 2012'den 2014'e kadar, ses ve hareket yakalama yoluyla, Hobbit film serisinde Smaug ve Necromancer karakterlerini oynadı. 2016 yılında Doktor Strange filminde Dr. Stephen Strange karakterini oynadı.
Cumberbatch Sherlock dizisindeki oyunculuğuyla Mini dizi ya da Filmlerde En İyi Erkek Oyuncu Emmy Ödülü'nü kazandı. Buna ek olarak iki Altın Küre ve altı BAFTA adaylığı bulunan Cumberbatch, Enigma filmindeki oyunculuğuyla Akademi Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu adaylığı elde etti.
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