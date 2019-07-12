Hadi ipucu 12 Temmuz sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Yüzüklerin Efendisi'nde yüzüğün lavlara atılarak yok edildiği dağ hangisidir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 12 Temmuz sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 12 TEMMUZ

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 12.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı

HADİ İPUCU SORUSU 12 TEMMUZ CEVABI: HÜKÜM DAĞI

Hüküm Dağı, Tolkien evreninde kurgusal mekân.

Mordor'da Gorgoroth yaylası üzerinde bulunan volkanik bir dağdır. Sauron, onun alevleri üzerinde Tek Yüzük'ü dövdü ve Yüzük yine onun tepesindeki Kıyamet Çatlağı'na düşerek yok oldu. Sauron kendini gizlemediği sürece alev püskürtmeye devam eden dağın zirvesinde geniş bir krater bulunur.

Dağ çok yüksek olmasa da yaylada tek başına yükselir. Kıyamet Dağı, Ateş Dağı, Kızgın Dağ diye de anılır. Orta dünya'ya alev püsküren bu dağın hükmü, Sauron yeniden toprağa karışıncaya kadar sürdü. Frodo ve arkadaşları yüzüğü yok edince Hüküm Dağı'nın kızgın ve hırçın lavları Sauron ile sonsuza dek söndü.