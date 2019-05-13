Hadi ipucu sorusu ve cevabı yayınlandı. 13 Mayıs Hadi ipucu sorusu her gün olduğu gibi Instagram'dan yayınlandı. Mini Hadi konsepti ile yarışmacılarının karşısına çıkacak olan Hadi 6 soru soracak. Tüm soruları bilen takipçileri arasında 15.000 TL değerindeki para ödülünü bölüştürecek. Peki, bugün 12.30'da yayınlanacak olan Hadi ipucu sorusu nedir? İşte 13 Mayıs Hadi ipucu sorusu ve cevabı



HADİ İPUCU SORUSU

Bir e-ticaret sitesinde, müşteri seçmiş olduğu ürünleri tek seferde satın almak üzere sepetine ekler. Bazı kampanyalı durumlarda ise ürünü sepete eklediğinde fiyata ekstra bir indirim uygulanır. Peki sizce bu duruma ne denir?

HADİ İPUCU CEVABI

13 Mayıs Hadi ipucu cevabı: Sepette ekstra indirim