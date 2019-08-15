Hadi ipucu 15 Ağustos sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Bugünkü ipucumuz mutlu bir haberden geliyor sevgili hadiciler.Geçtiğimiz günlerde kızı Narin'i kucağına alan ve yaptığı duygusal paylaşımla kendi babasına seslenen oyuncu kimdir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 15 Ağustos sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 15 AĞUSTOS

Hadi resmi Instagram adresi üzerinden ipucu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi ipucu bu öğlen saat 12:30'da

Ödül ise; henüz belli olmadı

HADİ İPUCU SORUSU 15 AĞUSTOS: ALİ SUNAL

Kızı Narin'i kucağına almanın sevincini yaşayan Ali Sunal, eşi Nazlı Sunal ile bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Ali Sunal fotoğrafının altına, "Canım babam, ben baba oldum; umarım torununu görüp hissediyorsundur! İnşallah senin gibi bir baba bir aile resimi olabilirim. Narin'inimi seninle büyüteceğim hemen hemen her çocuk gibi." notuyla hayranlarını duygulandırdı.