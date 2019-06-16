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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hadi ipucu 16 Haziran cevabı: Reginald Kenneth Dwight isimli ünlü İngiliz şarkıcının sahne ismi nedir? 20.30 Hadi

Hadi ipucu 16 Haziran sorusu ve cevabı yayınlandı. Bu akşam saat 20.30'da canlı olarak yapılacak ödüllü yarışmada Hadi ipucu sorusu, " Reginald Kenneth Dwight isimli dünyaca ünlü İngiliz şarkıcının sahne ismi nedir? " oldu. Hadiciler bu ipucu ile bir adım önde olacak. İşte, 16 Haziran Hadi ipucu sorusu cevabı...

Hadi ipucu

Hadi ipucu 16 Haziran sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; EReginald Kenneth Dwight isimli dünyaca ünlü İngiliz şarkıcının sahne ismi nedir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 16 Haziran sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 16 HAZİRAN

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise: 

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı!

HADİ İPUCU SORUSU 16 HAZİRAN CEVABI: ELTON JOHN

Sir Elton Hercules John, veya doğum adıyla Reginald Kenneth Dwight (d. 25 Mart 1947, Londra), İngiliz pop/rock şarkıcısı, beste yazarı ve piyanist.

Müziğin dominantları arasında yer almış İngiliz sanatçı, 1970'lerden günümüze 450 milyondan fazla albüm 110 milyondan fazla single kopyası sattırarak gelmiş geçmiş en büyük şarkıcılar arasında yer almaktadır. Grammy, Akademi, Tony ve Altın Küre kazandığı ödüllerden sadece birkaçıdır. Grammy ödülünü tam beş kez kazanmıştır. Rolling Stone dergisi; onu gelmiş geçmiş en iyi 100 sanatçı arasında 49. sırada göstermiştir

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