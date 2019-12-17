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Hadi ipucu 17 Aralık: Bir elinde kılıç, bir elinde terazi tutan gözü bağlı heykel neyi temsil eder? Hadi 12.30

Hadi ipucu 17 Aralık sorusu ve cevabı yayınlandı. Bugün 12.30'da canlı olarak yapılacak ödüllü yarışmada Hadi ipucu sorusu, "Bir elinde kılıç, bir elinde terazi tutan gözü bağlı heykel neyi temsil eder?" oldu. Hadiciler, Hadi 12.30 ipucu cevabı ile bir adım önde olacak. İşte, 17 Aralık Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

Hadi ipucu

Hadi ipucu 17 Aralık sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Bir elinde kılıç, bir elinde terazi tutan gözü bağlı heykel neyi temsil eder? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 17 Aralık sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 17 ARALIK

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise: 

Hadi İpucu bugün saat 12.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı...

HADİ İPUCU SORUSU 17 ARALIK CEVABI: ADALET

 

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