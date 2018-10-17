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Hadi ipucu 17 Ekim: İspanya'nın Oscar'ı olarak bilinen ödüle hangi ressamın adı verilmiştir?

Hadi ipucu sorusu 17 Ekim saat 12.30'da yapılacak yarışma öncesi belli oldu. Hadi'nin Instagram hesabından paylaşılan Hadi ipucu sorusu "İspanya'nın Oscar'ı olarak bilinen ödüle hangi ressamın adı verilmiştir?" şeklinde özetlenebilir. İşte 17 Ekim Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

17.10.2018 - 10:50 | Güncelleme:

Hadi ipucu sorusu 17 Ekim yarışması öncesi Hadi'nin resmi Instagram hesabından Hadi yarışmacıları ile paylaşıldı. Saat 12.30'daki yarışma öncesi Hadi yarışmasına katılacaklar Hadi 17 Ekim ipucu sorusunu ve Hadi ipucu 17 Ekim sorusunun cevabını araştırıyor. Bugün sorulan ipucu sorusu sorusu "İspanya'nın Oscar'ı olarak bilinen film yarışması hangi ressamın adını taşıyor?" şeklinde özetlenebilir.

HADİ İPUCU SORUSU 17 EKİM

Hadi ipucu sorusu Hadi'nin Instagram hesabından paylaşıldı. İşte Instagram'dan paylaşılan 17 Ekim Hadi ipucu sorusu:
Günaydın Hadiciler... Bugünkü ipucumuz İspanya'nın Oscar'ı olarak bilinen ülkenin en önemli uluslararası film ödüllerinden geliyor.... Bu ödüle ünlü bir ressamın adı verilmiştir... Kim olduğunu biliyor muyuz?

HADİ SORUSUNUN CEVABI: GOYA

GOYA KİMDİR?

Goya yani Francisco Goya romantizm akımının önde gelen isimlerinden olan İspanyol ressam ve gravür sanatçısı. İspanyol saltanatının saray ressamı olarak çalışan Goya'nın eserlerinin yaşadığı döneme ait bilgi veren önemli belgeler olduğu düşünülür. Portreleriyle de ün kazanmış olan ressam, sanatındaki yaratıcı ve yıkıcı öğeler ve cesur resimleriyle kendisinden sonra gelen Manet, Picasso ve Francis Bacon gibi isimleri etkiledi.
Modern sanatın öncülerinden biri olarak kabul edilen ressamın eserlerinin büyük bir bölümü Madrid'de Museo del Prado'da sergilenmektedir.

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