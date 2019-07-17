Hadi ipucu 17 Temmuz sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Bugünkü ipucumuz tüm alışverişlerin bağışa dönüştüğü mobil uygulama Givin'den geliyor sevgili hadiciler. Givin; ihtiyacınız olan bir ürün ya da bir hizmeti uygun bağış tutarları karşılığında alırken ödemenizle eğitime, çocuklara ve sokak hayvanlarına destek olmanızı sağlıyor. Peki siz, bu mobil uygulama ile 35.000'in üzerinde sokak köpeğinin günlük mama ihtiyacının karşılandığını biliyor muydunuz? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 17 Temmuz sorusu ve cevabı...



HADİ İPUCU SORUSU 17 TEMMUZ

Hadi resmi Instagram adresi üzerinden ipucu yayınladı. Yapılan duyurusu ise:

Mini Hadi ipucu bu öğlen saat 12.30'da

Ödül ise henüz belli olmadı.

HADİ İPUCU SORUSU 17 TEMMUZ CEVABI: GİVİNAPP

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