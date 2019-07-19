Hadi ipucu 19 Temmuz sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Türkiye'de kaç tane Büyükşehir vardır?" sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 19 Temmuz sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 19 TEMMUZ

Hadi resmi Instagram adresi üzerinden ipucu yayınladı. Yapılan duyurusu ise

Hadi ipucu bu öğlen saat 12.30'da

Ödül ise henüz belli olmadı.

HADİ İPUCU SORUSU 19 TEMMUZ CEVABI: 30

2014 yerel seçimleri öncesinde Türkiye’de toplam 16 büyükşehir belediyesi bulunurken yapılan yeni düzenlemeler ile beraber bu tarihten sonraki sayı 30’a kadar yükselmiştir. Asgari 3 tane ilçe ya da ilk kademe belediyesini bünyesinde barındıran belediyeler büyükşehir belediye statüsü kazanmakta olup bu belediyeler kamu tüzel kişisi olarak kabul edilir. İlçe belediyelerinin birbirleri ile olan iletişimlerini sağlayan büyükşehir belediyelerinin yönetimini belediye başkanı üstlenirken belediye encümeni ve belediye meclisi seçimleri de yapılmaktadır.