Hadi Magazin ipucu 2 Mayıs sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Kuveyt'te kendi parfümünün tanıtımını yapan oyuncu kimdir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün saat 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 2 Mayıs sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 2 MAYIS

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 12.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı

KUVEYT'TE ENGİN ALTAN DÜZYATAN'A YOĞUN İLGİ

Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan Kuveyt'te hayranlarıyla buluştu. Kendi adına çıkarılacak parfümün tanıtım etkinliğine katılmak için Kuveyt'e gelen Düzyatan, başkent Kuveyt'teki El-Hamra Tower'da sevenleriyle bir araya geldi.

Buluşmaya, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak'ın yanı sıra yüzlerce Engin Altan Düzyatan hayranı katıldı. Diriliş Ertuğrul dizisi müziklerinin çalındığı buluşmada, Düzyatan sevenleri, ünlü oyuncuyla hatıra fotoğrafı çektirebilmek için birbiriyle yarıştı. Ünlü oyuncu, geçen eylül ayında Kuveyt'e gerçekleştirdiği ziyarette, ünlü bir parfüm grubunun sahibi iş adamı Şeyh Macid es-Sabah'la kendi adına parfüm çıkarmak için anlaşma yapmıştı.