Hadi 23 Temmuz sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak, "2007 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü tenor kimdir?" sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi 23 Temmuz sorusu ve cevabı.

HADİ İPUCU CEVABI 23 TEMMUZ

Hadi resmi Instagram adresi üzerinden ipucu yayınlandı. Yapılan duyuru ise

Hadi ipucu bu akşam 20.30'da

Ödül ise henüz belli olmadı.

HADİ İPUCU SORUSU 23 TEMMUZ CEVABI: PAVAROTTİ

Luciano Pavarotti (12 Ekim 1935, Modena - 6 Eylül 2007, Modena),İtalyan tenor. Modern opera dönemindeki en önemli ses sanatçılarındandır.

1935 yılında İtalya'nın Modena şehrinde doğdu. İlk müzik deneyimini şehrindeki koroda, babası Fernando ile yaşadı. Gençken, babasıyla Gioachino Rossini'nin adı verilen koroyla birlikte Galler'e gitti. Llangollen (Denbighshire) uluslararası şarkı söyleme yarışmasında birinci oldu ve bu onu bir tenor olmak konusunda hırslandırdı. Aslında bir öğretmen olmak için yetiştirilen Pavarotti, Arrigo Pola ve Ettore Campogalliani tarafından aldığı derslerle 1961 yılında "Concorso İnternazionale" adlı ödülü kazandı ve opera dalındaki başlangıcını bir tiyatro salonunda La bohème eseri ile aynı yılın 29 Nisan'ında yaptı.[2] Bundan sonra Güney ve Kuzey Amerika, Asya, Afrika, Avrupa ve Avustralya'da birçok kez konser verdi. Ardından, Modena'da genç şarkıcıları eğitecek bir okul açtı.

Pavarotti, kendisine beş kür kemoterapi uygulanmıştı uygulandıktan sonra 6 Eylül 2007 günü pankreas kanseri sonucu böbrek yetmezliği geçirerek hayatını kaybetti.