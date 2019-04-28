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Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. 28 Nisan Hadi ipucu sorusu Instagram'dan, "İlk çağ uygarlıklarının bilim ve teknolojiye katkıları hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz sevgili hadiciler? M.Ö. 3.-2. bin yıllarda, Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan Mezopotamya adı verilen bölgede yaşayan bir medeniyeti soruyoruz sizlere. Bir yılı 4 mevsime, bir haftayı 7 güne bölen, bir saati 60 dakikaya, 1 dakikayı da 60 saniyeye bölmeyi başaran uygarlık hangisi sizce?" diye sordu. Hadi bugün Hadi Ailece ile takipçilerinin karşısına 19.30'da çıkacak. İşte 28 Nisan Hadi ipucu cevabı haberimzde...
HADİ İPUCU CEVABI
28 Nisan Hadi Ailece ipucu cevabı: BABİLLER
HADİ İPUCU SORUSU: 1 DAKİKAYI 60 SANİYEYE BÖLEN UYGARLIK
Babil, Mezopotamya'da adını aldığı Babil kenti etrafında MÖ 1894 yılında kurulmuş, Sümer ve Akad topraklarını kapsayan bir imparatorluktur. Babil'in merkezi bugünkü Irak'ın El Hilla kasabası üzerinde yer almaktadır.[1] Kuzey Babil Devleti ise, Şırnak ilinin İdil ilçesi güneyinde Babil köyünde kurulmuştur. Babil halkının büyük bir kısmı Sami asıllıdır
Babil'in Asma Bahçeleri, Dünyanın Yedi Harikası'ndan biridir. MÖ 7. yüzyılda Babil kralı Nebukadnezar tarafından yaptırılmıştır. Babil'in çorak Mezopotamya çölünün ortasında; ağaçlar, akan sular ve egzotik bitkilerin bulunduğu çok katlı bir bahçedir. Coğrafyacı Strabon'un 1. yüzyıldaki tanımına göre:
"Bahçeler birbiri üzerinde yükselen kübik direklerden oluşuyordu. Bunların içleri çukurdu ve büyük bitkilerin ve ağaçların yetişebilmesi için toprakla doldurulmuştu. Kubbeler, sütunlar ve taraçalar pişmiş tuğla ve asfalttan yapılmıştı. Yüksekteki bahçeleri sulamak için Fırat Nehri'nden zincir pompalarla su yukarılara çıkarılıyordu. Bu şekilde üst seviyelere taşınan su, bahçeleri sulayarak teraslardan aşağıya doğru akıyordu"
Söylenceye göre, Nebukadnezar bu yapıyı sıla hasreti çeken karısı Semiramis için yaptırmıştır. Semiramis, Medes kralının kızıdır. Mezopotamya'nın düz ve sıcak ortamı onu bunalıma itmiş, kral da karısının hasretini sona erdirmek için yapay dağların olduğu, suların aktığı yemyeşil bir bahçe yaptırmıştır. Bu yüzden bazen Semiramis'in asma bahçeleri olarak da anılır.
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