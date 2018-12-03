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Hadi ipucu sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı ve %25 devlet katkısı ile desteklenen, uzun vadeli birikim aracı işaret edildi. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bugün saat 20.30'daki 20bin lira ödüllü Hadi için %25 devlet katkısı ile desteklenen, uzun vadeli birikim aracı nedir?
HADİ İPUCU SORUSU: %25 DEVLET KATKISI İLE DESTEKLENEN, UZUN VADELİ BİRİKİM ARACI NEDİR?
%25 devlet katkısı ile desteklenen, uzun vadeli birikim aracı Bireysel Emeklilik Sistemi yani BES'tir.
BES HAKKINDA BİLGİLER
Bireysel Emeklilik Sistemi, emeklilik döneminizde size ek bir gelir imkânı elde etmenizi amaçlayarak, çalışma hayatınızda sahip olduğunuz yaşam standardınızı emeklilik döneminizde de sürdürmenizi sağlayan bir tasarruf ve yatırım sistemidir.
Sistem, gönüllü katılım esasına dayanır.
Kamu Sosyal Güvenlik Sistemleri’ne bir alternatif değil, buna ek olarak gelir elde edebileceğiniz tamamlayıcı bir emeklilik sistemidir.
Aktif çalışma sürecinde elde edeceğiniz gelirin belirli bir bölümünün değerlendirilmesi ile emeklilik döneminizde toplu birikim veya emeklilik maaşı alabilmenize olanak sağlayan bir sistemdir.
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yapmış olduğunuz tasarruflar, tercih etmiş olduğunuz emeklilik yatırım fonlarında yatırıma yönlendirilir ve konusunda uzman portföy yöneticileri tarafından yönetilir.
Bu sistemde elde edeceğiniz birikim, sistemde düzenli olarak yapacağınız tasarruflara ve sistemde kalma sürenize bağlı olarak değişecektir.
Ayrıca 1 Ocak 2013’ten itibaren başka hiçbir yatırım aracında olmayan %25’lik Devlet Katkısı uygulanmaya başlamıştır. Bu tarihten itibaren yapacağınız her 100 TL birikim için Devlet bir alt hesabınıza 25 TL yatıracaktır.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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