Hadi ipucu 3 Eylül sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Sertab Erener'in 1997 yılından beri birlikte çalıştığı Pentagram'ın eski gitaristi kimdir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 3 Eylül sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 3 EYLÜL

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı...

HADİ İPUCU SORUSU 3 EYLÜL CEVABI: DEMİR DEMİRKAN