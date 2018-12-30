Hadi ipucu sorusu belli oldu. 30 Aralık saat 20.30'da canlı olarak yayınlanacak olan Hadi yarışması öncesi yarışmacı adaylar için ipucu sorusu yayınlandı. Bugünkü Hadi ipucu sorusu, "Bir gün kaç dakikadır?" oldu. İşte ipucunun yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU 30 ARALIK

Hadi resmi instagram hesabı üzerinden yaptığı duyuruda;

Hadi bu akşam 20.30'da!

"Ödül Lifecell’den 30.000 TL.

Hızlı hesaplama yeteneğine güvenen hadicileri bu ipucumuz için yorumlara bekliyoruz! Bir gün kaç dakikadır? Bazı hadiciler cevabı yazmaya başladı bile" denildi.

HADİ İPUCU SORUSU CEVABI: 1440

Bir gün kaç dakikadır? sorunun yanıtı 1440 dakika. Bir günde 24 saat var.24 saat demek 24.60 = 1440 dakika demektir. 7 gün 1 haftaya eşittir.3 0 gün ise 1 ay olarak kabul edilmişti. 12 ay ise 1 seneye eşittir. Öncelikle 1 gün içerisinde kaç saat olduğunu yazalım. 1 günde 24 saat vardır. 1 saat ise 60 dakikadır. 24 saat içerisinde kaç dakika olduğunu bulmak için 24 ile 60'ı çarpmalıyız.

1 saat : 60 dk

24x60 = 1440 dakikadır.

Hadi yarışmacıları bu ipucu ile bir adım önde olacak.

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