Mobil canlı ve para ödüllü bilgi yarışması Hadi, yılbaşı gecesine özel ödüllü yarışmasını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Turkcell’in katkılarıyla 31 Aralık gecesi yapılacak Hadi’de, 2019’a özel 201 bin 900 TL rekor para ödülü kazanan yarışmacılar arasında paylaştırılacak.

Katılımın 1 milyona ulaşması beklenen yılbaşına özel Hadi’de, para ödülüne ek olarak kazanan Turkcell’lilere ve 31 Ocak 2019’a kadar numarasını Turkcell’e taşıyanlara 201.900 GB internet ödülü dağıtılacak.

JOKER VE İPUCU BİP’TE

Yeni yıla girerken joker desteği de yine BiP’ten sunulacak. Yarışmacılar yaklaşık 2.5 milyon takipçisi olan BiP Hadi kanalından alacakları jokerle yarışmaya devam ederek, kazanma şanslarını da artırabilecek. Üstelik 31 Aralık’a özel olarak ipucu da sadece BiP Hadi kanalında olacak.

Mobil bilgi yarışması Hadi’de sunucu tarafından sorulan 12 soruya, 10 saniye içerisinde bir cevap vermek gerekiyor. 10 saniye içerisinde verilen cevap doğru ise bir sonraki soruya geçmeye hak kazanılıyor. Yarışmanın sonunda, tüm soruları doğru cevaplayan yarışmacılar, yarışma öncesinde ilan edilen para ödülünü eşit olarak paylaşıyor.

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