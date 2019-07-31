Hadi ipucu 31 Temmuz sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Köy okulları Yardım Projesi’nin sloganı nedir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 31 Temmuz sorusu ve cevabı...
HADİ İPUCU SORUSU 31 TEMMUZ
Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:
Hadi İpucu bu akşam saat 12.30'de
Ödül ise; henüz belli olmadı
HADİ İPUCU SORUSU 31 TEMMUZ CEVABI: MİNİK KALPLERE DOKUN
Köy Okulları Yardım Projesi'nin amacı, Köy okullarının şartlarını iyileştirmek, eğitim eşitliği sağlamak, ihtiyaçları olan okullara kitap-Kırtasiye, bot-mont, tadilat, kütüphane, oyuncak gibi yardımların ulaşmasına destek olmaktır. Köy Okulları Yardım Proje sayfası Sloganı ile '' Minik Kalplere Dokun'' diyerek destekçilerimize çağrıda bulunmaktadır.
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