Hadi ipucu 5 Kasım sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Bu ne dünya kardeşim seven sevene/Bu ne dünya kardeşim böyle/Bir garip buruk içim bilmem ki niye/Belki de .." sözleri nasıl devam eder? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 5 Kasım sorusu ve cevabı...
HADİ İPUCU SORUSU 5 KASIM
Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:
Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'de
Ödül ise; henüz belli olmadı...
HADİ İPUCU SORUSU 5 KASIM CEVABI: SEVGİLİM YOK DİYE
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