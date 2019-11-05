Hadi ipucu 5 Kasım sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Doğal inciye parlaklığını veren madde hangisidir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 5 Kasım sorusu ve cevabı...
HADİ İPUCU SORUSU 5 KASIM
Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:
Hadi İpucu bugün saat 12.30'de
Ödül ise; henüz belli olmadı...
HADİ İPUCU SORUSU 5 KASIM CEVABI: SEDEF
Sedef, midye ve istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan süslemecilikte kullanılan, pırıltılı, beyaz, sert bir maddedir. 10-20 mikrometre genişliğinde ve 0,5 mikrometre kalınlığında CaCO3 plakaların birleşmesinden meydana gelen sedef kompozit bir malzemedir. İstanbul, Kudüs ve Viyana gibi merkezlerde, çeşitli zamanlarda süsleme amaçlı kullanılmıştır.
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