Hadi ipucu 5 Kasım sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Doğal inciye parlaklığını veren madde hangisidir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 5 Kasım sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 5 KASIM

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 12.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı...

HADİ İPUCU SORUSU 5 KASIM CEVABI: SEDEF