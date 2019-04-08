Hadi ipucu 8 Nisan sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Milli Futbolcu Kaan Ayhan hangi takımda forma giymektedir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 22.00'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 8 Nisan sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 8 NİSAN

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 22.00'de

Ödül ise; 10.000 TL

HADİ İPUCU SORUSU 8 NİSAN CEVABI: FORTUNA DUSSELDORF

Kaan Ayhan kimdir?

Kaan Ayhan 1994 yılında Almanya Gelsenkirchen şehrinde dünyaya gelmiştir. Boyu 1.84 cm, kilosu 70, burcu ise Akrep’tir. Futbol yaşantısına Almanya’da Schalke 04 II takımı ile başlamış daha sonra FC Schalke 04 A takım kadrosuna yükselmiştir.

Ardından kiralık olarak Frankfurt takımında oynamış 31 Ağustos 2016 tarihinde ise 500 Bin Euro bonservis bedeli karşılığında Fortuna Düsseldorf takımına transfer olmuştur. Günümüzde Almanya Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf takımında forma giymeye devam etmektedir.

Türkiye Milli Takım formasınıda giymektedir. Gurbetçi futbolcu Kaan Ayhan anne tarafından aslen Trabzon Maçka, baba tarafından ise aslen Iğdır’lıdır.

Milli Takım Kariyeri

Almanya U16 Milli formasını toplam 6 kez giymiştir. Almanya U17 formasını 20, U18 formasını ise 2 kez giymiştir. Türkiye U17 Milli formayı 2, U21 Milli formayı ise toplam 8 kez giymiştir. 31 Ağustos 2016 tarihinde ise Türkiye A Milli takım kadrosuna dahil olmuştur. Günümüze kadar toplam 21 kez A Milli formayı giymiş ve 1 gol atmıştır.

2018 yılında Aylin Cengiz ile evlenmiştir. Gelsenkirchen şehrinin ünlü sarayı Schloss Horst’ta gerçekleştirilen nikahı Gelsenkirchen Anakent Belediye Başkanı Frank Baranowski kıymıştır.