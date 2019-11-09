Hadi ipucu 9 Kasım sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Tellioğlulları ve Seferoğulları ailelerinin mücadelesi hangi filmde anlatılmaktadır? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 9 Kasım sorusu ve cevabı...
HADİ İPUCU SORUSU 9 KASIM
Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:
Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'de
Ödül ise; henüz belli olmadı...
HADİ İPUCU SORUSU 9 KASIM CEVABI: TOSUN PAŞA
YORUMLAR