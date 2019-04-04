Hadi yarışması bugün Magazin bölümü ile gelecek. Saat 12.30 Özge Ulusoy'un yorumu ile Hadi Magazin yarışmacıların karşısında olacak. Yarışma öncesi Hadi İpucu sorusu yayınlandı. İnstagram hesabı üzerinden duyurulan ipucu sorusu “Yaprak Dökümü” ve “Kanıt” gibi televizyon dizilerindeki başarılı performansıyla tanınan bir oyuncudan geldi. Hadi ipucu sorusuna bir göz atalım...

HADİ İPUCU BELLİ OLDU

Hadi magazin bugün 12.30'da!

Hadi tarafından yapılan duyuru da; "Bugün sizlere dizi, sinema ve tiyatro oyunculuğu ile tanınan bir aktörümüzü soruyoruz sevgili hadiciler. “Yaprak Dökümü” ve “Kanıt” gibi televizyon dizilerindeki başarılı performansıyla tanınan bu oyuncu iki yıl önce Amerika'ya yerleşmişti. Bir süre işsiz kalan ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde Amerika'da eyaletler arası tır şoförlüğü yapmaya başladığını açıkladı. Sizce kimden bahsediyoruz" denildi.

HADİ İPUCU CEVABI

Hadi ipucu sorusunun cevabı, yanıtı Tolga Karel oldu.

TOLGA KAREL KİMDİR? HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Tolga Karel dizi, sinema ve tiyatro oyunculuğu ile tanınan Türk aktördür. Ayrıca şarkı sözü yazarlığı ve bestecilik de yapmıştır. “Karanlıktan gelen” ismini taşıyan film, başta “Yaprak Dökümü” olmak üzere ve “Kanıt” gibi televizyon dizilerindeki başarılı performansıyla internette fazlaca takip edilen sinema ve tiyatroculuk alanında yazdığı köşe yazıları ve Bulgaristan’da düzenlenen “Best Model” yarışmasından elde ettiği derece ile bilinir.

Tolga Karel üniversite eğitimine İstanbul’da Yeditepe Üniversitesi Fransız Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde başlamıştır. Bu bölümde iki sene devam etmiş fakat sonra okulu bırakarak konservatuvarda okumaya karar vermiştir. Paris Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Tolga Karel Sinematografi ve Drama alanlarında eğitim görmüştür. Tolga Karel ayrıca yine Paris’te sinema ve tiyatro eleştirmenliği alanında yüksek ihtisas yapmıştır.

2014'te Star TV'de yayınlanan Survivor'da ünlüler takımında 102 gün kaldıktan sonra 9 Haziran 2014 günü elenmiştir.

Sinema Yıl Adı Rol Not 2015 Kod Adı: K.O.Z. Remzi Akkaya Sinema filmi Televizyon Yıl Adı Rol Not 1999 Gece Şahinleri Cenk TV filmi 2000 Aşkın Bedeli Cem TV filmi Evdeki Yabancı Tekin Dizi 2001 Şeytan Çıkmazı Çiko TV filmi 2005 Ödünç Hayat Renan Dizi 2006 Kabuslar Evi: Karanlıktan Gelen Karanlıktan Gelen Dizi 2009 Cin Geçidi Levent TV filmi 2010 Yavuz Sultan Selim Yavuz Sultan Selim TV filmi 2006-2010 Yaprak Dökümü Oğuz Ayhan Dizi 2012 Kanıt Komiser Yaman Dizi Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam Kasım Dizi 2016 Kalbimdeki Yabancı Ulaş Dizi



Tolga Karel 2016 yılında Sarah Scotti ile evlendi.