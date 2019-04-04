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Hadi ipucu açıklandı! Amerika'da eyaletler arası Tır şoförlüğü yapan oyuncu kimdir?

Her perşembe günü 12.30'da yayınlanan Hadi Magazin yarışması öncesi ipucu sorusu yayınlandı. Yarışmacılara bu hafta "Amerika'da eyaletler arası tır şoförlüğü yapan oyuncu kimdir?" ipucusu verildi. Hadi ipucu sorunun cevabı, yanıtını araştırdık. İşte 4 Nisan Hadi ipucu sorusu ve yanıtı

Giriş: 04.04.2019 - 10:36 | Güncelleme:

 Hadi yarışması bugün Magazin bölümü ile gelecek. Saat 12.30 Özge Ulusoy'un yorumu ile Hadi Magazin yarışmacıların karşısında olacak. Yarışma öncesi Hadi İpucu sorusu yayınlandı. İnstagram hesabı üzerinden duyurulan ipucu sorusu “Yaprak Dökümü” ve “Kanıt” gibi televizyon dizilerindeki başarılı performansıyla tanınan bir oyuncudan geldi. Hadi ipucu sorusuna bir göz atalım...

HADİ İPUCU BELLİ OLDU

Hadi magazin bugün 12.30'da!

Hadi tarafından yapılan duyuru da; "Bugün sizlere dizi, sinema ve tiyatro oyunculuğu ile tanınan bir aktörümüzü soruyoruz sevgili hadiciler. “Yaprak Dökümü” ve “Kanıt” gibi televizyon dizilerindeki başarılı performansıyla tanınan bu oyuncu iki yıl önce Amerika'ya yerleşmişti. Bir süre işsiz kalan ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde Amerika'da eyaletler arası tır şoförlüğü yapmaya başladığını açıkladı. Sizce kimden bahsediyoruz" denildi.

HADİ İPUCU CEVABI

Hadi ipucu sorusunun cevabı, yanıtı Tolga Karel oldu.

TOLGA KAREL KİMDİR? HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Tolga Karel dizi, sinema ve tiyatro oyunculuğu ile tanınan Türk aktördür. Ayrıca şarkı sözü yazarlığı ve bestecilik de yapmıştır. “Karanlıktan gelen” ismini taşıyan film, başta “Yaprak Dökümü” olmak üzere ve “Kanıt” gibi televizyon dizilerindeki başarılı performansıyla internette fazlaca takip edilen sinema ve tiyatroculuk alanında yazdığı köşe yazıları ve Bulgaristan’da düzenlenen “Best Model” yarışmasından elde ettiği derece ile bilinir.

Tolga Karel üniversite eğitimine İstanbul’da Yeditepe Üniversitesi Fransız Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde başlamıştır. Bu bölümde iki sene devam etmiş fakat sonra okulu bırakarak konservatuvarda okumaya karar vermiştir. Paris Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Tolga Karel Sinematografi ve Drama alanlarında eğitim görmüştür. Tolga Karel ayrıca yine Paris’te sinema ve tiyatro eleştirmenliği alanında yüksek ihtisas yapmıştır.

2014'te Star TV'de yayınlanan Survivor'da ünlüler takımında 102 gün kaldıktan sonra 9 Haziran 2014 günü elenmiştir.

Sinema
YılAdıRolNot
2015Kod Adı: K.O.Z.Remzi AkkayaSinema filmi
Televizyon
YılAdıRolNot
1999Gece ŞahinleriCenkTV filmi
2000Aşkın BedeliCemTV filmi
Evdeki YabancıTekinDizi
2001Şeytan ÇıkmazıÇikoTV filmi
2005Ödünç HayatRenanDizi
2006Kabuslar Evi: Karanlıktan GelenKaranlıktan GelenDizi
2009Cin GeçidiLeventTV filmi
2010Yavuz Sultan SelimYavuz Sultan SelimTV filmi
2006-2010Yaprak DökümüOğuz AyhanDizi
2012KanıtKomiser YamanDizi
Bir Zamanlar Osmanlı KıyamKasımDizi
2016Kalbimdeki YabancıUlaşDizi


Tolga Karel 2016 yılında Sarah Scotti ile evlendi.

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