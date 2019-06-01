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Hadi ipucu cevabı 1 Haziran: Bridget Jones’un Günlüğü filmiyle tanınan ünlü oyuncu kimdir? 21.00 Hadi Film Gecesi

Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. 1 Haziran Hadi ipucu sorusu Instagram'dan, "Bridget Jones’un Günlüğü filmiyle başlayan serideki performansı ile tüm dünyada tanınmayı başardı. Siz bu karakteri canlandıran oyuncuyu biliyor musunuz?" diye sordu. Hadi bu akşam Romantik Komedi Film Gecesi ile saat 21.00'da olacak. İşte Hadi ipucu sorusu cevabı...

Hadi ipucu

1 Haziran Hadi ipucu sorusu ve cevabı belli oldu. Hadi ipucu sorusu Instagram'dan takipçilerine, "Amerikalı bir oyuncu hakkında sevgili hadiciler. Hem komedi hem de dram filmlerinde oldukça başarılı bir oyunculuk performansı gösteren yıldız, Bridget Jones’un Günlüğü filmiyle başlayan serideki performansı ile tüm dünyada tanınmayı başardı. Siz bu karakteri canlandıran oyuncuyu biliyor musunuz?" şeklinde paylaşıldı. Hadi bu akşam 21.00'da Romantik Komedi Film Gecesi konseptiyle sorularını paylaşacak. Tüm soruları bilen büyük ödülü bölüşecek.

HADİ İPUCU SORUSU

"Bridget Jones’un Günlüğü filmiyle tanınan ünlü oyuncu kimdir?"

1 HAZİRAN HADİ İPUCU CEVABI: Renee Zellweger

 

RENEE ZELWEGER KİMDİR?

Renée Zellweger (d. 25 Nisan 1969),Akademi Ödülü sahibi Amerikalı oyuncu.

Babası Emil Eric Zellweger İsviçreli bir mühendis annesi Kjellfrid Iren Andreassen ise bir Norveç göçmeniydi. İlk eğitim yıllarını Katy'de geçirdi. Okulda ponpon kız (cheerleader),jimnastik ve drama klubünün faaliyetlerine katıldı. Daha sonra Austin'deki Teksas Üniversitesi'ne gitti. Kredisini tamamlamak amacı ile aldığı drama dersleri sonrası sahne hayatını sevmeye başladı. Üniversite yıllarında geçimini sağlamak amacı ile garsonluk yaptı.

Önceki erkek arkadaşılarından biri Altın Küre Ödülü sahibi Jim Carrey olarak bilinmektedir. Onla ilişkisinin Aralık 2000'de bittiğini ifade etmiştir. Bir ara White Stripes grubunun gitaristi Jack White ile birlikte olmuştur. 9 Mayıs 2005'te şarkıcı Kenny Chesney ile evlenmiştir. 2005 yılında bu ilişki de sona ermiştir. Zellweger bir Chelsea futbol kulübü fanatiği olduğunu söylemiştir.

 

 

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