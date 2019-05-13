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Hadi ipucu cevabı 13 Mayıs: Doğan Güneşin Ülkesi olarak bilinen ülke neresidir? 20.30 Mini Hadi ipucu

Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. 13 Mayıs Hadi ipucu sorusu Instagram'dan, "Doğan Güneşin Ülkesi" olarak da bilinen ülke neresi sizce?" diye soruldu. İşte 13 Mayıs Mini Hadi ipucu cevabı

Hadi ipucu

13 Mayıs Hadi ipucu sorusu ve cevabı yayınlandı. Hadi ipucu sorusunu Instagram'dan takipçilerine, "Kyoto, Osaka ve Saitama gibi önemli şehirleri içinde barındıran bu ada ülkesi, Uzakdoğu rotasının en çok ziyaret edilen yerlerinden biri. "Doğan Güneşin Ülkesi" olarak da bilinen ülke neresi sizce?" şeklinde paylaştı. Mini Hadi konseptiyle 6 sorunun sorulacağı Hadi yarışması bu akşam saat 20:30'da oynanacak. Ödül ise 40.000 TL

HADİ İPUCU CEVABI

13 Mayıs Hadi ipucu cevabı: JAPONYA

HADİ İPUCU SORUSU: DOĞAN GÜNEŞİN ÜLKESİ NERESİDİR?

Japonlar Japonya’ya Nippon diyorlar. Nippon yazarken kullanılan kanji karakterler "Güneş" ve "Köken" anlamına geliyor. İşte Japonya’ya bu yüzden aynı zamanda "Doğan Güneşin Ülkesi" deniyor.

Japonya, karmakarışık tarihi, renkli yaşamı, yemyeşil adaları, geçmişteki acıları ve gelecekteki rüyaları, tapınakları ve gösterişli şehirleriyle dördü büyük olmak üzere irili ufaklı bin adanın üzerine kurulu bir ülke. 47 ayrı eyalete bölünmüş olan ülkenin nüfusu 127 milyon. Anayasal monarşiyle idare ediliyor. Ülkenin başkenti Tokyo batının merkezi anlamına geliyor. Japonya’nın diğer önemli kentleri ise Osaka, Kyoto, Hiroshima, Fukuoka ve Sapporo. Japonya’nın tarihi şehirleri Osaka ve Kyoto, ülkenin Kansai eyaletinde ve Honshu adasında yer alıyor. Osaka Japonya’nın 2. büyük kenti. Ülkenin ana endüstri, liman ve politik şehri. Osaka için “su şehri” veya “Japonya’nın Venedik’i” de deniyor. Tokyo dünyanın en güvenli ve modern şehirlerinden biri. Shinkansen dedikleri hızlı trenler yolları kısaltıyor.

 

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