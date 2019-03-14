Hadi Gamer ipucu 14 Mart sorusu yayınlandı. Hadi Gamer ipucu sorusu olarak; Resident Evil'de Mila Jovovich'in canlandırdığı karakterin adı nedir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 19.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 19.30 sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 14 MART

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 19.30'da

Ödül ise; 10.000 TL

HADİ İPUCU SORUSU 14 MART CEVABI: ALICE

Film olarak ele alındığında oyundan çok farklı olduğu görülmektedir ana karakter Alice oyunda yoktur. Umbrella (Şemsiye) adındaki bir şirket teknolojik aletler, uzay araçları, sağlık ve kişisel bakım ilaçları ve silah üretimi gibi çeşitli alanlarda üretim yapmaktadır. Dünya'nın pek çok yerinde Umbrella sanayi kuruluşları bulunmaktadır. Ancak Umbrella'nın asıl merkezi Kuzey Amerika'daki Raccoon City'dir. Ancak Umbrella hakkında kendi çalışanlarının bile bilmediği bazı tehlikeli, gizli projeler yürütülmektedir. Bunların başında biyolojik silah, genetik testler ve ölümcül bir virüs gelmektedir. Umbrella'nın yürüttüğü bu araştırmaların yapıldığı yer altı tesisi Hive'da T-virüsü adındaki bir enfeksiyon serbest kalır. Bunu takiben tesisin tüm gücünü elinde tutan Kızıl Kraliçe adındaki süper bilgisayar, virüsün yayılmasını engellemek için, tüm çalışanların ölümü pahasına tüm tesisin giriş ve çıkışlarını kapatır.



Alice ve Rain, tüm araştırma ekibini ortadan kaldıran virüsü izole etmekle görevli S.T.A.R.S isimli komando takımını yönlendirmekle görevlidir. Tesise giren ekip kısa bir süre sonra korkunç bir gerçekle karşı karşıya kalacaklardır. Öldükleri sanılan şirket çalışanlarının bilinçlerini kaybedip akli dengelerini yitirerek ete ve kana susamış yamyamlara yani zombilere dönüşmüşlerdir. Zombilerin bir ısırığı veya yaptıkları küçük bir çizik bile virüsün yayılmasına ve birkaç saat içinde sizinde onlardan birine dönüşmenize neden olur. Bu yer altı tesisinde Umbrella için çalışan bilim adamlarının denek olarak kullandıkları insanlara aşırı dozda T-virüsü vermeleri sonucu mutasyona uğrayıp ölümcül yaratıklara dönüşmüşlerdir. Bu laboratuvar yaratıklarından biri de serbest kalmıştır üstelik. Alice'in ve ekbinin artık sadece zombilerle değil bu tehlikeli yaratıkla da başları beladadır