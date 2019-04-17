17 Nisan ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi100 ipucu sorusu Instagram'dan, "Josephine Cochran ismini kimler duydu sevgili hadiciler? Cochran, renkli bir hayatı olan ve verilen partilere sık sık ev sahipliği yapan zengin bir kadındı. Ev işleriyle uğraşmak yerine sosyal aktivitelere katılmak isteyen Cochran, gündelik hayatı kolaylaştıran bir icat yaptı. Peki, 1886 yılında patentini aldığı bu alet hangisi sizce?" diye sordu. Hadi bu akşam Hadi100 konseptiyle yarışmacıların karşına çıkacak. Hadi ipucu cevabı haberimizde...





HADİ İPUCU CEVABI

17 Nisan Hadi100 ipucu sorusu cevabı: BULAŞIK MAKİNESİ



HADİ İPUCU SORUSU: JOSEPHİNE COCHRAN İCATI

Josephine Cochrane ( d. 8 Mart, 1839, Ashtabula County, Ohio – ö. 3 Ağustos, 1913) 1886’da Shelbyville, Illinois’ta ilk pratik bulaşık makinesini yapmıştır ve bulaşık makinesinin patenti 1850’de Joel Houghton tarafından kendisine verilmiştir.

Cochrane yemek partilerine sık sık ev sahipliği yapan zengin bir kadındı. Kendisi hiçbir zaman bulaşık yıkamazdı. Bunu onun yerine yapan hizmetçilere sahipti fakat hiçbir bulaşığı kırmadan bu işi daha hızlı yapabilecek bir makine olmasını istedi. Hiç kimse bunun gibi bir makine icat etmedi. Böylece o da bunu kendisi yaptı. “Eğer hiç kimse bir bulaşık makinesi icat etmiyorsa, o halde bende bunu kendi başıma yapacağım!” diye bağırdığı söylenmektedir. İlk önce bulaşıkların boyutlarını ölçtü. Daha sonra tel bölmeleri yaptı, her biri özellikle tabakların, fincanların ya da çay tabaklarının uyacağı şekilde tasarlandı. Bölmeler düz yüzeyleri bakır kazan içerisine itecek bir tekerlek içine yerleştirildi. Motor,sıcak sabunlu su kazanın dibinden yukarıya fışkırırken ve bulaşıkların üzerine düşerken, tekerleği döndürüyordu. Arkadaşları bu durumdan çok etkilenmişlerdi,onlar için de birer bulaşık makinesi yaptı ve ona “Cochrane Bulaşık Makinesi” ismini koydular.

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Bu isim yayıldı ve kısa süre içinde Illinois’deki restoran ve otellerden bulaşık makinesi yapması için istekler almaya başladı. Yaptığı makinenin patentini aldı ve üretmeye başladı. 1893’te Chicago’daki Kolomb Dünya Fuarı'nda icadını gösterdi ve “çalışabilirliğindeki dayanıklılık ve uyumda en iyi mekanik yapım” ödülünü kazandı. WhirlPool Şirketi tarafından yapılan KitchenAid araç gereçlerinin bir parçası haline gelen Garis-Cohcrane Üretim Şirketi 'ni başlattı.