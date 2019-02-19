HADİ İPUCU SORUSU 19 ŞUBAT

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 11.30'da

Ödül ise; 10.000 TL

HADİ İPUCU SORUSU 19 ŞUBAT CEVABI: CEMİL İPEKÇİ

Remzi Cemil İpekçi, 5 Ağustos 1948 doğumlu Türk moda tasarımcısıdır.

5 Ağustos 1948'de İstanbul'da doğan İpekçi'nin baba tarafı Selanik'ten gelmiştir. Baba tarafından Sabatay Sevi ile akraba, İsmail Cem ve Abdi İpekçi ile kuzendir. Anne tarafından ise soprano Leyla Gencer'in akrabasıdır. İpekçizadeler ailesinden gelen Cemil İpekçi, 5 yaşından beri kesintili olarak İstanbul'da yaşamaktadır. Fatih Altaylı'yla yaptığı bir röportajda muhafazakâr olduğunu söylemiştir.

Eğitimini İngiltere'deki Royal Academy of Arts (Kraliyet Sanat Akademisi)nden 1971 yılında tamamladı. 1972-75 yılları arasında stilist olarak çalıştı. 1975 yılında Tzagane isimli moda evini kurdu. 1979 yılında Tzagane'ın bir şubesini Nis'de açtı. 1984'e kadar her iki moda evinde birden Türk ve Anadolu kültürünü işleyen çalışmalar yaptı. 1984'te İstanbul'da Haute Couture moda evini kurarak çağdaş gece modasına dönüş yaptı. 1990'lara kadar Türk ve Anadolu motifli çalışmalarına ara verdi ise de bu kesinti 1992 yılındaki "Suzeni" isimli koleksiyonu ile sona erdi.

2002 yılında Star TV'nin düzenlediği Türkiye güzellik yarışmasının birincisi Azra Akın'ın elbisesini tasarladı. Elbisenin kumaşını Kapalıçarşı'dan aldı. Kıyafet tasarımlarının yanı sıra Damra markalı pırlanta ürünlerinin tasarımını da gerçekleştirmiştir.

3 Ocak 2008'de konuk olduğu bir televizyon programında, üniversitelerde başörtüsü serbest bırakılana kadar tesettür defilesi yapmayacağını açıkladı. Ayrıca 2015 te Show TV de yayınlanan Bu tarz benim 2. sezon yarışmasının juri üyeliğinide yapmıştır.