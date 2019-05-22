22 Mayıs Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi ipucu sorusu Instagram'dan, "EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe'de forma giyen Çek asıllı profesyonel bir basketbolcu ile ilgili sevgili hadiciler. Bu kişi aynı zamanda 2018-2019 Turkish Airlines Euroleague sezonunda "En Değerli Oyuncu" seçildi. Sizce kimden bahsediyoruz?" diye sordu. Hadi bu akşam 21:00'da

HADİ İPUCU CEVABI

22 Mayıs Zor Hadi ipucu sorusu cevabı: Jan Vesely

TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE'NİN EN DEĞERLİ OYUNCUSU

Bireysel ödüller içerisinde belki de en çok merak edileni olan sezonun en değerli oyuncusu ödülü, Fenerbahçe BEKO’nun Çek yıldızı Jan Vesely’ye gitti. Böylece Nemanja Bjelica’nın (2015) ardından ilk kez bir Fenerbahçe oyuncusu MVP seçildi.

Beşinci sezonunu geçirdiği sarı lacivertli ekip adına bu sezon şu ana dek 30 maçta forma giyen Jan Vesely; 12.5 sayı, 4.9 ribaund, 2.4 asist, 1.3 top çalma ortalamalarıyla oynadı. Fenerbahçe ise normal sezonu evinde mağlubiyet almadan lider bitirip art arda beşinci kez Final Four’a kalma onurunu yaşadı, modern EuroLeague’de bu başarıyı CSKA Moskova ile birlikte gerçekleştiren iki ekipten biri olmayı başardı.