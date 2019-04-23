23 Nisan Hadi ipucu cevabı belli oldu. Hadi ipucu sorusu Instagram'dan, "Bugünkü ipucumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hakkında sevgili hadiciler. Daha küçük yaşta çok başarılı bir öğrenci olan Atatürk, eğitim öğretim hayatı boyunca yedi farklı okulda eğitim görmüştür. Peki siz Mustafa Kemal Atatürk'ün, Selanik'te başladığı ilk okulu biliyor musunuz?" diye yayınlandı. Hadi Ailece bugün 23 Nisan'a özel yarışmasını kullanıcılarına sunacak. Ödül ise 20.000 TL değerinde. İşte Hadi ipucu cevabı...

HADİ İPUCU CEVABI

23 Nisan Hadi ipucu sorusu cevabı: ŞEMSİ EFENDİ MEKTEBİ

HADİ İPUCU SORUSU: ATATÜRK'ÜN SELANİK'TE BAŞLADIĞI İLK OKULUN ADI

Ali Rıza Bey, 1871 yılında, 1857 yılında Selanik'in batısındaki Langaza'da çiftçi bir ailede doğan[24][25] Zübeyde Hanım'la evlenmişti. Mustafa Kemal Atatürk, bu çiftin çocuğu olarak rumî 1296 (miladî 1881) yılında Selanik'te doğmuştur. Samsun'a çıktığı 19 Mayıs tarihini doğum günü kabul etmiştir.[27] Fatma, Ömer, Ahmet, Naciye ve Makbule adlı beş kardeşinin ilk dördü küçük yaşta hayatını kaybetmiştir.

Öğrenim çağına gelen Mustafa'nın hangi okula gideceği konusunda annesi ile babası arasında anlaşmazlık çıkmıştı. Annesi Mustafa'nın Hafız Mehmet Efendi'nin mahalle mektebine gitmesini istiyor, babası ise o dönemki yeni yöntemlerle eğitim yapan seküler Mektebi Şemsi İbtidai'nde (Şemsi Efendi Mektebi) okumasını istiyordu. En sonunda önce mahalle mektebine başlayan Mustafa, birkaç gün sonra Şemsi Efendi Mektebi'ne geçti. Atatürk, okul seçimindeki bu kararı için hayatı boyunca babasına minnettarlık duymuştur. 1888 yılında babasını kaybetti.Bir süre Rapla Çiftliği'nde annesinin üvey kardeşi Hüseyin'in yanında kalıp hafif çiftlik işleriyle uğraştıktan sonra -eğitimsiz kalacağından endişe eden annesinin isteğiyle- Selanik'e dönüp okulunu bitirdi. Bu arada Zübeyde Hanım, Selanik'te gümrük memuru olan Ragıp Bey ile evlendi.

Şimdi müze olan Koca Kasım Paşa Mahallesi, Islahhane Caddesi'ndeki ev 1870'te Rodoslu müderris Hacı Mehmed Vakfı tarafından yaptırılmış ve 1878'de yeni evlenen Ali Rıza Bey tarafından kiralanmıştır ancak o öldükten sonra Mustafa ve ailesi bu evden yanındaki 2 katlı, 3 odalı ve mutfaklı daha küçük eve taşınmışlardır.