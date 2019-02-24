Hadi ipucu 24 Şubat sorusu yayınlandı. Hadi ipucu olarak; Zamanının çok ilerisinde harita çizimleriyle tanıdığımız denizci nerede doğmuştur? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 24 ŞUBAT

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 20.30'da

Ödül ise; 50.000 TL

HADİ İPUCU SORUSU 24 ŞUBAT CEVABI: GELİBOLU

Piri Reis kimdir?

Gerçek adı Muhiddin Piri olan Piri Reis, 1465’te Gelibolu’da doğdu. Ünlü bir denizci olan Piri Reis, ilk kez 1481’de denize açıldı ve 1493’e kadar dolaştığı Akdeniz’i Türk gölü yaptı. 1511’de amcası ölünce Gelibolu’ya dönerek ‘Kitab-ı Bahriye’ adlı eserine çalıştı. 1513’te ilk dünya haritasını çizdi. Ünlü Birinci Dünya Haritası’nı 1517’de Yavuz Sultan Selim’e sundu. 8 yıl sonra da kılavuz kitap kabul edilen ‘Kitab-ı Bahriye’yi tamamladı.