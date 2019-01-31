Hadi ipucu 31 Ocak sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Bugün 12.30'daki Hadi ipucu olarak ünlü bir film işaret edildi. Hadi ipucu 31 Ocak sorusu ise;

HADİ İPUCU SORUSU 31 OCAK

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 12.30'da

Ödül ise; henüz belli olmadı!

Hadi ipucu sorusu: "Yüzüklerin Efendisi" film serisinde yüzüğü Hüküm Dağı'na götürüp yok eden karakter hangisidir?

HADİ İPUCU SORUSU YANITI: FRODO BAGINGS