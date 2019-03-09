Hadi ipucu 9 Mart sorusu yayınlandı. Hadi film gecesi ipucu sorusu olarak; Harry Potter serisi kaç filmden oluşur? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 20.30 sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 9 MART

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'da

Ödül ise; 20.000 TL

HADİ İPUCU SORUSU 9 MART CEVABI: HARRY POTTER SERİSİ "8" FİLMDEN OLUŞUR

Harry Potter Filminin Serileri

1. Harry Potter ve Felsefe Taşı

2. Harry Potter ve Sırlar Odası

3. Harry Potter ve Azkaban Tutsağı

4. Harry Potter ve Ateş Kadehi

5. Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı

6. Harry Potter ve Melez Prens

7. Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1

8. Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2

Harry Potter Filmi

Harry Potter, İngiliz yazar J.K. Rowling tarafından yedi kitap hâlinde yazılan fantastik roman serisi ve bu kitaplardan uyarlanan film serisi. Dünya çapında elde ettiği başarı ve yakaladığı satış rakamlarıyla çığır açmayı başarmış ve edebiyat tarihine geçmiştir. Harry Potter serisinin yedinci kitabı piyasaya çıktığı ilk gün ABD'de 8,5 milyonun üzerinde bir satış rakamı yakalayarak erişilmesi güç bir rekora imza atmıştır.

Harry Potter serisinin ilk kitabı, Harry Potter ve Felsefe Taşı, 1997 yılında piyasaya çıkmıştır. Yedi kitaplık seri, günümüz itibarıyla tümüyle tamamlanıp satışa sunulmuştur. Seriye ek olarak, iki Harry Potter ders kitabı ile Ozan Beedle'ın Hikayeleri satışa sunulmuştur. Rowling tarafından kurgulanan ve Jack Thorne tarafından yazılan Harry Potter ve Lanetli Çocuk, 30 Temmuz 2016'da Londra'da tiyatro oyunu olarak sahneleyenmeye başlamış, sahne metni de kitaplaştırılarak yayımlanmıştır.

Ünlü serinin kitapları, "Dünyanın En Hızlı Satan Kitabı" ve "Dünyanın En Çok Satılan Çocuk Romanı" unvanlarını şimdiden üstlerine almışlardır. Kitap serisi her yaştan okurun ilgisini çekmiştir.