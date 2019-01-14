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Hadi ipucu sorusu bu akşam için, Türkiye’de hisse senedi işlemlerinin yapıldığı organize piyasadan geldi. Hadi uygulaması AppStore ve Google Play’den indirildikten sonra her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da online olarak düzenleniyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. 20 bin lira ödüllü 14 Ocak 20.30 Hadi ipucu sorusu "Türkiye’de hisse senedi işlemlerinin yapıldığı organize piyasanın ismi nedir?" oldu. İşte Hadi ipucu sorusu ve cevabı.
HADİ İPUCU SORUSU - 14 OCAK 20.30
Hadi bugün Ak Yatırım’ın katkılarıyla 20.30’da!
Ödül Ak Yatırım'dan 20.000 TL
Ekonomi haberlerinden fırlayan ipucumuz senin için geliyor hadici! Sermaye şirketlerinin, ortaklarına paylarını ve ortaklıklarını belgelemek için verdikleri kıymetli evraklara hisse senedi denir. Peki, Türkiye’de hisse senedi işlemlerinin yapıldığı organize piyasanın ismi nedir? Tahminin varsa, yorumlarda buluşalım!
HADİ İPUCU CEVABI: BORSA İSTANBUL (BİST)
BORSA İSTANBUL (BİST) NEDİR?
30 Aralık 2012 tarihinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun’un 138. maddesi uyarınca Borsa İstanbul A.Ş., borsacılık faaliyetleri yapmak üzere Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte kurulmuştur.
Sermaye piyasamızda borsaları tek çatı altında toplayan Borsa İstanbul, esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu’nca hazırlanıp ilgili Bakanın onayı sonrasında 3 Nisan 2013 tarihinde doğrudan tescil ve ilan edilmesiyle faaliyet izni almıştır.
Borsa İstanbul’un başlıca amacı ve faaliyet konusu; "Kanun hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde,sermaye piyasası araçlarının,kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin serbest rekabet şartları altında kolay ve güvenli bir şekilde, şeffaf, etkin rekabetçi, dürüst ve istikrarlı bir ortamda alınıp satılabilmesini sağlamak,bunlara ilişkin alım satım emirlerini sonuçlandıracak şekilde bir araya getirmek veya bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylaştırmak ve oluşan fiyatları tespit ve ilan etmek üzere piyasalar, pazarlar, platformlar ve sistemler ile teşkilatlanmış diğer pazar yerleri oluşturmak, kurmak ve geliştirmek, bunları ve başka borsaları veyahut borsaların piyasalarını yönetmek ve/veya işletmek ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işlerdir."
Bu bağlamda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na dayanılarak kurulan Borsa İstanbul özel hukuk tüzel kişiliğini haizdir. Borsa İstanbul yetkili olduğu konu ve alanlarda kendi iç düzenlemelerini yapabilmektedir.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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