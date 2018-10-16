Hadi ipucu sorusu belli oldu. 16 Ekim saat 20.30'da yapılacak yarışma öncesi, Hadi'nin resmi Instagram hesabından ipucu sorusu yarışmaya katılacaklarla paylaşıldı. Hadi müzik gecesi kapsamında sorulan soru ve sorunun cevabı saat 20.30'daki 16 Ekim Hadi yarışması en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte Hadi ipucu 16 Ekim sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 16 EKİM

Hadi ipucu sorusu olarak, müzik gecesine özel müzikle ilgili bir terim soruldu. 16 Ekim Hadi ipucu sorusu şöyle:

Müzikte sesler kadın sesleri ve erkek sesleri olarak ayrılmaktadır... Müzikteki kadın sesleri soprano, mezzo soprano ve altodur. Peki müzikteki erkek sesleri nelerdir biliyor muyuz? Daha da kolaylaştırırsak müzikteki orta kalınlıktaki erkek sesine ne denir?

SORU: Orta kalınlıktaki erkek sesine ne denir?

HADİ İPUCU 16 EKİM SORUSUNUN CEVABI (20.30 YARIŞMASI)

CEVAP: BARİTON

Bariton; bas ve tenor insan sesleri arasında bulunan erkek insan sesi tipi. Etimolojik olarak Yunanca derin veya ağır sesli anlamına gelen βαρυτονος kelimesinden gelmektedir.

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