Hadi ipucu 26 Kasım sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bugün saat 20.30'daki Hadi ipucu olarak Kredi kartlarıyla temassız ödeme yöntemi işaret edildi. Hadi ipucu 26 Kasım sorusu ise; "Kredi kartı ile temassız ödeme yöntemine ne denir?"

HADİ İPUCU SORUSU 26 KASIM

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi bu akşam 20:30'da

Ödül ise 30.000 TL

Hadi İpucu; Kartınızı ödeme noktasında pos makinesine temas ettirmeden, sadece göstererek işlem yaptığımız ödeme teknolojisinin adı. Bu ödeme yönteminin adını bilen hadiciler, bugünkü ipucumuzu bilmiş oluyor. Peki, "Kredi kartı ile temassız ödeme yöntemine ne denir?"

HADİ İPUCU SORUSU VE YANITI: MASTERPASS (TEMASSIZ ÖDEME)

Masterpass özelliği ile temassız kredi kartını (Mifare kart) pos cihazına temas ettirmeden ödeme yapılabiliyor. Masterpass özelliği Türkçe adıyla temassız ödeme özelliği kredi kartlarını pos cihazına temas ettirmeden sadece göstererek ödeme yapma teknolojisi anlamına geliyor.

Masterpass özelliği, insanların alışveriş yaparken kart bilgilerini her seferinde girmesine gerek bırakmadan alışverişi güvenli hale getirmeyi amaçlar.

Cep telefonlarında NFC (Yakın Alan İletişimi) özelliği bulunan insanlar temassız ödeme teknolojisinden akıllı cep telefonları ile de faydalanabilirler.

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