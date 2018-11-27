Hadi ipucu sorusu belli oldu. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. 27 Kasım saat 20.30'da canlı olarak yayınlanacak olan Hadi yarışması öncesi yarışmacı adaylar için ipucu sorusu yayınlandı. Bugünki Hadi ipucu sorusu, "Fizy'de "Sevgiliye İsyan" listesindeki 8. şarkı nedir?" oldu. İşte, ipucunun yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU VE YANITI 27 KASIM

Hadi resmi instagram hesabı üzerinden yaptığı duyuruda;

Hadi bugün 20.30’da!

Ödül ise, 30.000 TL

Bugünkü ipucumuz; Fizy Müzik Gecesine özel Sevgiliye İsyan listesinden geliyor. Peki, "Fizy'de "Sevgiliye İsyan" listesindeki 8. şarkı nedir?"

HADİ İPUCU SORUSU CEVABI: ALİŞAN "İLAHİ ADALET"

Fizy'de "Sevgiliye İsyan" listesindeki 8. şarkı Alişan'ın İlahi Adalet parçasıdır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ