Hadi ipucu sorusu belli oldu. 27 Kasım saat 12.30'da canlı olarak yayınlanacak olan Hadi yarışması öncesi yarışmacı adaylar için ipucu sorusu yayınlandı. Bugünki Hadi ipucu sorusu, "Kapıları kırmak için silindire benzeyen alete ne denir?" oldu. İşte ipucunun yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU VE YANITI 27 KASIM

Hadi resmi instagram hesabı üzerinden yaptığı duyuruda;

Hadi bugün 12.30’da!

Bugünkü ipucumuz; Günümüzde kapılarını açmaya yarayan, güvenlik güçleri ya da acil servis çalışanlarının kullandığı, silindire benzeyen aletin isminden geliyor. Peki, "Kapıları kırmak için silindire benzeyen alete ne denir?"

HADİ İPUCU SORUSU CEVABI: KOÇ BAŞI

Koçbaşı, genellikle birkaç kişi tarafından elde taşınarak; vurarak kapı kırmaya, aralamaya ya da duvar yıkmaya yarayan silah. Geçmişte düşman ateşinden korunmak için kulübeye benzer tahta korunaklar içerisinde asılı olarak taşınan varyasyonları da kullanılırdı. Günümüzde çoğunlukla metalden yapılmış koçbaşları güvenlik ve acil durum servisleri tarafından kullanılmaktadır.



Geçmişte koçbaşları ağaç gövdelerinden yapılırdı ve hedefe vuran uçları genellikle koç başı şeklinde süslenirdi.

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