Hadi ipucu sorusu 28 Kasım saat 20.30'da yapılacak yarışma öncesi en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Hadi ipucu Instagram hesabından az önce paylaşıldı. Resimle desteklenen soruda "Gürleyen Ejderhalar Ülkesi"nin adı soruldu. İşte; Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 28 KASIM

İşte Instagram üzerinden paylaşılan Hadi ipucu sorusu:

Ejderhalar yalnızca dizilerde ve kitaplarda değil, gerçek hayatta da karşımıza çıkıyor. Bugünkü ipucumuz ejderhaları bayrağına ve ulusal marşına taşıyan bir ülkeden geliyor. Ulusal marşının adı “Gürleyen Ejderhalar Ülkesi” olan ve bayrağında ejderha figürü bulunan bu ülkenin adını bilen var mı?

CEVAP: BHUTAN

BHUTAN ÜLKESİ

Başkent: Thimphu

Resmi dil: Dzongka

Yönetim biçimi: Meşru Monarşi

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