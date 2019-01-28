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Hadi ipucu 28 Ocak sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Bu akşam saat 20.30'daki Hadi ipucu olarak acil numaralar işaret edildi. Hadi ipucu 28 Ocak sorusu ise; "Orman Yangın İhbar acil numarası nedir?"
HADİ İPUCU SORUSU 28 OCAK
Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:
Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'da
Ödül ise; 30.000 TL
Hadi ipucu sorusu: Orman yangınları fark edilmesi ve kontrolü zor, %90’ı insan kaynaklı sebeplerden oluşan en trajik doğal afetlerden biridir. Bu sebeple hadicileri orman yangınları hakkında bilinçli olmaya davet ediyoruz. O halde en önemli bilgiyi bir ipucuyla verelim. Orman Yangın İhbar acil numarası nedir?
HADİ İPUCU SORUSU YANITI: ORMAN YANGIN (177)
Alo 177
T.C.Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Türkiye genelinde 24 saat hizmet veren ücretsiz “ORMAN YANGIN İHBAR” hattıdır.
Bu hattı orman yangınları ile birlikte işgal, kaçak yapılaşma izinsiz kaçak kesim ve ormancılık alanlarına yapılan her türlü tacizi ihbar için ücretsiz arayabilirsiniz.
ALO 177” yangın ihbar hattında karşınıza çıkan görevli her türlü ihbarı 24 saat teyakkuz halindeki birimlerimize aktarmaktadır.
ALO 177” hattını Türkiye’nin her yerinden evden, işten, her türlü GSM operatörlerinden, Ankesörlü telefondan “24 saat” ücretsiz arayabilirsiniz.
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