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Hadi ipucu 29 Kasım sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bugün saat 20.30'daki Hadi ipucu olarak kuruyemişlerden geliyor. Hadi ipucu 29 Kasım sorusu ise; "Dizi ve maç izlerken bağımlılık yapan kuruyemiş nedir?"
HADİ İPUCU SORUSU 29 KASIM
Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:
Hadi bu akşam 20:30'da
Ödül ise 20.000 TL
Hadi İpucu; Kuru yemişler protein, vitamin ve mineral açısından çok zengin gıdalardır. Bugünkü ipucumuz böyle bir kuru yemişten geliyor. Peki, "Dizi ve maç izlerken bağımlılık yapan kuruyemiş nedir?"
HADİ İPUCU SORUSU VE YANITI: ÇEKİRDEK
Ayçiçeğinin çerezlik olarak kullanımı gerek ülkemizde, gerekse dünyanın değişik ülkelerinde oldukça yaygın olup, birçok ülkede insanlar tarafından en fazla tüketilen çerez konumundadır.
Bileşiminde bedende yağların ekşimesini önleyen E vitamini vardır. Bütün gün yüzünü güneşe veren bu çiçeğin tohumlarında ayrıca pek az bitkide rastlanan D vitamini de bulunur. Bilindiği gibi D vitamini bedenin kalsiyumu ve fosforu daha iyi kullanmasını sağlar.
Ayçiçeği A, K ve B vitaminlerinden yana da üstündür. İçinde kansızlığı önleyen ve besinlerde ender bulunan folik asit, nikotinik asit ve pantotenik asit bile vardır.
FAYDALARI
▶ İçerdiği fosfor ve çinko kemik ve dişlerin oluşumu
için gereklidir. Ayrıca fosfor, kalp kasının kasılması ve
böbrek fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcıdır.
▶ İçerdiği çinko ise yaraların iyileşmesi, aknenin
önlenmesi, bağışıklık sisteminin güçlenmesi, tekrarlayan
enfeksiyonların ortadan kalkması, tat ve koku duyarlılığının güçlenmesi,
sperm hareketlerinin artması açısından önem taşır.
▶ İçerdiği B6 vitamini bağışıklık sistemini güçlü tutmaya yarar,
kan şekeri düşüklüğüne faydalıdır.
▶ Ayçiçek yağındaki E vitamini kalp, damarlar, beyin ve sinir
fonksiyonlarını düzenler, yaraların iyileşmesine yararlı olur, prostat
kanserine karşı korur, cilt yaşlılığını geciktirir.
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