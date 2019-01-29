Hadi ipucu 29 Ocak sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Bugün saat 11.30'daki Hadi Magazin ipucu olarak Binbir Gece dizisinin başrolleri işaret edildi. Hadi ipucu 29 Ocak sorusu ise; "Halit Ergenç ile evlenen oyuncu kimdir? "

HADİ İPUCU SORUSU 29 OCAK

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 11.30'da

Ödül ise; 30.000 TL

Hadi ipucu sorusu: Türk dizileri uzun süreli birliktelikler başlatmakla ünlüdür. Magazinci hadiciler için ipucumuz bu dizilerin birinden geliyor. "Binbir Gece" dizisinde başrolü paylaştığı Halit Ergenç ile evlenen oyuncu kimdir? Bu dizi aynı zamanda canlı yayınla final yapan ilk Türk dizisidir.

HADİ İPUCU SORUSU YANITI: BERGÜZAR KOREL

BERGÜZAR KORELİ KİMDİR?

Bergüzar Korel, Tanju Korel, Hülya Darcan çiftinin kızları olarak 27 Ağustos 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Çocukluğunu Ulus'ta geçiren Korel, ilk öğrenimini Nilüfer Hatun İlköğretim Okulu, orta öğrenimini Yıldız Koleji'nde yaptı. Kolejden mezun olmasının ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü tamamladı.Üniversiteden önce profesyonel kulüplerde voleybol oynadı. Okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer aldı. Aynı zamanda Devlet Tiyatrosu Kuva-yi Milliye oyununda yardımcı oyuncu olarak yer aldı. Bir süre Nicole Kidman ve Tom Hanks’in oyuncu koçluğunu yapan Susan Baston ile çalıştı ve Özay Fecht’in workshop çalışmalarına katıldı.

İlk dizi rolünü 1998 yapımı olan Kırık Hayatlar'da aldı. Ardından 2005 yapımı Kurtlar Vadisi: Irak filminde Leyla karakteriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Kurtlar Vadisi filmi için rol teklifi geldiğinde hasta olan babası Tanju Korel'in doktorları hastayı kaybetmek üzere olduklarını söylüyorlardı. Bu koşuşturmanın içinde önce rolü geri çevirdi. Ancak annesinin "Baban bu görüşmeye gitmeni isterdi" sözüyle ikna oldu ve teklifi kabul etti. Bu rolün bir zorluğu da Leyla karakterinin Arapça konuşuyor ve filmin canlı çekilecek olmasıydı. Bergüzar Korel bu dili hiç bilmemesine rağmen çok kısa bir sürede rolüne hazırlandı ve çok başarılı oldu. Film gişe rekorları kırdı. Kurtlar Vadisi Irak'ta yakaladığı başarının ardından yine aynı yıl çekilen Zeytin Dalı dizisinde İklim karakterini canlandırdı. Bu arada reklam filmlerinde rol aldı. Asıl büyük çıkışını ise Kanal D'nin "2006'nın En Fazla Reyting Alan Dizisi" unvanını alan Binbir Gece'deki Şehrazat Evliyaoğlu rolüyle yaptı. Bu rolde kendisine oyuncu koçluğunu ünlü sanatçı Ayla Algan yaptı. Bu dizideki başarılı performansı ile 2006 Altın Kelebek En Başarılı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Bergüzar Korel sosyal sorumluluk projelerinde de faaliyet göstermektedir. Yapı Kredi ve TEGV işbirliğiyle hayata geçirilen “Okuyorum Oynuyorum” projesinde çocuklarla Sokak Tiyatroları düzenledi ve onlara oyuncu koçluğu yaptı. Türk sinema televizyonlarında ve özellikle tiyatroda kalıcı olmak istediğini ve bunun için de çok çalıştığını her fırsatta söyleyen yıldız; voleybol, buz pateni, rüzgar sörfü gibi sporların yanı sıra dans ve piyano eğitimi de almıştır. Oyuncu, Binbir Gece dizisinden sonra gelen film ve program tekliflerini değerlendirerek Star TV'de Çocuktan Al Haberi isimli yarışma programını yapmıştır. Tolgahan Sayışman ile romantik komedi Aşk Geliyorum Demez filmini çekmiştir. Casus Kızlar adlı çizgi filmde "Sam" karakterini seslendirmiştir.

2010-2011 senelerinde Bergüzar Korel, başrolünü Bülent İnal ile paylaştığı atv'de yayınlanan Bitmeyen Şarkı dizisinde rol almıştır. Aynı sene Muhteşem Yüzyıl dizisine konuk oyuncu olarak katılmış, Monica Teresse karakterini canlandırmıştır. Son olarak 2012'de başlayan Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrol oynamış ve dizide Hakime Hanım Feride Şadoğlu karakterini canlandırmıştır. 48.Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivalinde Ve Kadın Dünyaya Dokundu ana teması doğrultusunda kadınlardan oluşturuldu. Bergüzar Korel de jüri üyesi olarak görev yapmıştır. Oyuncu 2016 yılının Ekim ayında eşi Halit Ergenç ile Kanal D kanalında yayınlanan Vatanım Sensin adlı dönem dizisi ile kamera karşısına geçmiştir.

BERGÜZAR KOREL'İN FİLMOGRAFİSİ