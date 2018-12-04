Hadi ipucu sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı ve Demirlemiş gemilere yük götüren getiren, güvertesiz büyük tekneler işaret edildi. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. İşte bugünkü saat 12.30'daki Hadi ipucu sorusu için demirlemiş gemilere yük götüren getiren, güvertesiz büyük teknelerin adı nedir?

HADİ İPUCU: DEMİRLEMİŞ GEMİLERE YÜK GÖTÜREN GETİREN, GÜVERTESİZ BÜYÜK TEKNELERİN ADI NEDİR?

Demirlemiş gemilere yük götüren getiren, güvertesiz büyük teknelerin adı "Mavna"dır.

TDK'da da Mavna için "Gemilere ve yakın kıyılara yük taşıyan, güvertesiz büyük tekne" tanımlaması yapılır.

HADİ JOKER NASIL KAZANILIR?

Hadi joker kodu, her gün farklı şekilde veriliyor. Joker kodu Hadi'nin resmi Instagram sayfasında ilan edilebileceği gibi, bazen BİP bazen de Fizy, bazen de dergilik gibi uygulamalarda da yayınlanabiliyor. Joker kodunun nereden yayınlandığı sosyal medya üzerinden duyuruluyor. Hadi yarışmacıları da kendi aralarında referans olarak birbirlerine joker kazandırabiliyor. Kazanılan jokerler, yarışma sırasında yanlış cevap verildiğinde yarışmaya devam edebilmek için kullanılıyor. Verilen yanlış cevabın hemen ardından uygulamada joker kullanmak isteyip istemediğiniz soruluyor. "Joker kullan" seçeneğini seçtiğinizde eğer jokeriniz varsa oyuna kaldığınız yerden devam ediyorsunuz.

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