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Hadi ipucu sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı ve Pop Mevsimi listesinin 4. şarkısı işaret edildi. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bu akşamki 30 bin lira ödüllü Hadi'de ipucu sorusu için Pop Mevsimi listesinin 4. şarkısı işaret edildi. Peki Pop Mevsimi listesinin 4. şarkısı nedir?
HADİ İPUCU SORUSU 4 ARALIK 20.30
Hadi resmi instagram hesabı üzerinden yaptığı duyuruda;
Hadi bugün 20.30’da!
"Ödül fizy katkılarıyla 30.000 TL. Bu akşamın ipucu da fizy'den geliyor. İpucu için hemen fizy'e git, Pop Mevsimi listesinin 4. şarkısını not etmeyi sakın unutma. Yarışmaya herkesten bir adım önde başla" denildi.
HADİ İPUCU CEVABI: Mabel Matiz - A Canım
A CANIM ŞARKI SÖZLERİ
Sana öyle dargınım ki
Hisler içimde karışıyor
Kendimi bile beğenmiyorum
Şeytanım şuurumla savaşıyor
Hissediyorsan sen de bi' dökül o zaman
Evimden, yurdumdan mı kovucan?
Akmıyorsa benden bu kadar o zaman
Elinle koysan da bulunmam
A canım ben de beşerim bak
Sazımın telleri toprak
Beni baştan bir çıkarırsan
Nasıl yandık haberin yok
Seviyorsun, sevmiyorsun
Sevdalık bunun neresinde?
Kantar hep kendinden mi yana?
Har vurup, harman savurduğun halde
Hissediyorsan sen de bi' dökül o zaman
Evimden, yurdumdan mı kovucan?
Akmıyorsa benden bu kadar o zaman
Elinle koysan da bulunmam
A canım ben de beşerim bak
Sazımın telleri toprak
Beni baştan bir çıkarırsan
Nasıl yandık haberin yok
Geldim üryan, yangın her yan
Kırıldı aynam, görecek mi?
Aşk ile terli bu hayvan
Desturla öğrenecek mi?
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