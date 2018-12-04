Hadi ipucu sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı ve Pop Mevsimi listesinin 4. şarkısı işaret edildi. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bu akşamki 30 bin lira ödüllü Hadi'de ipucu sorusu için Pop Mevsimi listesinin 4. şarkısı işaret edildi. Peki Pop Mevsimi listesinin 4. şarkısı nedir?

HADİ İPUCU SORUSU 4 ARALIK 20.30

Hadi resmi instagram hesabı üzerinden yaptığı duyuruda;

Hadi bugün 20.30’da!

"Ödül fizy katkılarıyla 30.000 TL. Bu akşamın ipucu da fizy'den geliyor. İpucu için hemen fizy'e git, Pop Mevsimi listesinin 4. şarkısını not etmeyi sakın unutma. Yarışmaya herkesten bir adım önde başla" denildi.

HADİ İPUCU CEVABI: Mabel Matiz - A Canım

A CANIM ŞARKI SÖZLERİ

Sana öyle dargınım ki

Hisler içimde karışıyor

Kendimi bile beğenmiyorum

Şeytanım şuurumla savaşıyor

Hissediyorsan sen de bi' dökül o zaman

Evimden, yurdumdan mı kovucan?

Akmıyorsa benden bu kadar o zaman

Elinle koysan da bulunmam

A canım ben de beşerim bak

Sazımın telleri toprak

Beni baştan bir çıkarırsan

Nasıl yandık haberin yok

Seviyorsun, sevmiyorsun

Sevdalık bunun neresinde?

Kantar hep kendinden mi yana?

Har vurup, harman savurduğun halde

Hissediyorsan sen de bi' dökül o zaman

Evimden, yurdumdan mı kovucan?

Akmıyorsa benden bu kadar o zaman

Elinle koysan da bulunmam

A canım ben de beşerim bak

Sazımın telleri toprak

Beni baştan bir çıkarırsan

Nasıl yandık haberin yok

Geldim üryan, yangın her yan

Kırıldı aynam, görecek mi?

Aşk ile terli bu hayvan

Desturla öğrenecek mi?

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